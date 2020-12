Estrangeiros e brasileiros que entrarem no país deverão apresentar teste de covid-19

O governo federal publicou nesta quinta-feira uma portaria que determina que estrangeiros e brasileiros que entrarem no país deverão apresentar um teste PCR negativo para covid-19.

De acordo com a portaria, o teste deverá ser apresentado à companhia aérea antes do embarque e o laudo não poderá ter mais de 72h.

A medida prevê ainda que o viajante assine uma declaração na qual concorda com as medidas de prevenção adotadas contra a pandemia pelo governo enquanto estiver no país.

Quem não cumprir as medidas poderá ser multado ou até mesmo deportado.

A medida passa a valer a partir de 30 de dezembro.