Escolas abrirão em 2021 mesmo se a covid-19 avançar

As escolas públicas e particulares do estado de São Paulo poderão iniciar o ano letivo de 2021 com aulas presenciais e serão autorizadas a permanecer abertas mesmo que a pandemia avance e obrigue o retorno para uma fase mais dura da quarentena. As novas regras foram anunciadas ontem pelo governo e serão oficializadas hoje com decreto no Diário Oficial.

Na prática, as escolas, que hoje só podem abrir a partir das fase 3-amarela, entram para o grupo dos serviços considerados essenciais e ficam liberadas para receber grupos de alunos mesmo na fase 1-vermelha, a mais restritiva.

Hoje, todo o estado está na fase 3-amarela. Com a mudança, mesmo que em fevereiro de 2021, no início do ano letivo, haja aumento do número de casos e mortes pela covid-19, as escolas seguirão liberadas para funcionar.

A autorização é para a realização de forma presencial das aulas regulares – e não só de atividades extracurriculares –, e vale para as turmas dos ensinos infantil, fundamental e médio.

O ensino superior segue sendo liberado para receber alunos só na fase 3-amarela – com exceção dos cursos de saúde, liberados em qualquer etapa do Plano São Paulo.

“A escola não pode mais fechar”, resumiu o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, que se emocionou. “Fico emocionado quando falo da volta às aulas pela certeza de que a sociedade precisa defender isso como prioridade.”

O governador João Doria (PSDB) lembrou que a decisão de manter as escolas abertas, mesmo com o recrudescimento da pandemia, já foi tomada em outros locais, como em países da Europa que fecharam bares e restaurantes na segunda onda da covid-19, mas têm mantido colégios em funcionamento.

As escolas foram fechadas em março e motivaram uma longa discussão sobre os impactos para a aprendizagem e a saúde emocional das crianças, além dos desafios para os pais e os problemas econômicos para a rede privada.

As unidades estaduais reabriram parcialmente em setembro e ainda não houve registro de transmissão da covid-19 dentro dos colégios.