Trinta e três mil detentos devem ser beneficiados com saída de Natal e Ano Novo em SP

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, 33.563 detentos estão aptos a deixarem temporariamente o sistema carcerário no Natal e Ano Novo neste ano, nas famosas ‘saidinhas’.

As saidinhas haviam sido interrompidas ao longo do ano em função da pandemia do novo coronavírus, logo essa será a primeira saída do ano para os detentos do Estado, de acordo com informações do Jornal Agora.

As datas das saídas, porém, não foram confirmadas pela secretaria.

A saída temporária está prevista na lei de execuções penais, mas depende da autorização judicial e se estende aos condenados no regime semiaberto com bom comportamento. De acordo com a lei, esses presos podem sair por sete dias, até cinco vezes ao ano, e se não retornam no prazo são considerados foragidos e perdem todos os benefícios.