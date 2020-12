São Paulo terá mais um dia nublado marcado por fortes pancadas de chuvas

O paulistano deve enfrentar nesta quinta-feira mais um dia marcado pelas pancadas de chuva em todos os períodos do dia.

O dia deve permanecer nublado, com o sol aparecendo em alguns períodos.

A temperatura continua em alta, provocando a sensação de abafamento.

A máxima prevista para esta quinta-feira é de 30° C. A mínima, 19ºC.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência, as chuvas podem vir acompanhadas de trovoadas com raios, fortes rajadas de vento e queda de granizo.