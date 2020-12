São Paulo tem primeiro caso de reinfecção por covid-19

O Laboratório Estratégico do Instituto Adolfo Lutz confirmou nesta quarta-feira o primeiro caso de reinfecção de um paciente pelo novo coronavírus no Estado de São Paulo.

A paciente é uma mulher de 41 anos que mora na região de Fernandópolis, em São José do Rio Preto. Ela foi diagnosticada positivo para covid-19 em junho e se curou. Agora, apresentou novamente a doença em novembro, 145 dias após a primeira infecção.

De acordo com o Adolfo Lutz, o sequenciamento do genoma identificou que se tratam de duas linhagens distintas do vírus, o que explicaria a reinfecção.

Uma essas linhagens foi detectada somente no Brasil. A outra já foi identificada nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Chile e Brasil.