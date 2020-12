Prefeitura anuncia ter zerado fila de creche em São Paulo

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou nesta quinta-feira que a cidade de São Paulo zerou a fila de creche pela primeira vez na história.

De acordo com os números da prefeitura, nos últimos quatro anos foram criadas 91 mil novas vagas e a fila de espera por uma vaga foi reduzida somente a pessoas que optam por uma unidade específica.

“Pela primeira vez na história nós zeramos a fila da creche na cidade de São Paulo, uma conquista não apenas desta administração, mas da cidade de São Paulo, que eu queria dividir com todos os ex-prefeitos e ex-prefeitas que me antecederam neste cargo, que também fizeram a sua parte para que hoje a gente pudesse comemorar esse grande feito”, disse Covas.

LEIA TAMBÉM:

O secretário municipal de Educação, Bruno Caetano, disse que ainda há aproximadamente 5 mil vaga ociosas na rede pública municipal e quase 4 mil na rede credenciada..

Sobre as 540 crianças que optaram por aguardar vaga em uma unidade específica, Caetano disse que na próxima semana a secretaria entrará em contato com as famílias pra oferecer vagas em creches no entorno das escolhidas.