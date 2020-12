Governo inclui CoronaVac no plano nacional de vacinação

O governo federal levantou bandeira branca na guerra política das vacinas, protagonizada pela CoronaVac – imunizante desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O sinal de paz veio com o lançamento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, realizado ontem pelo Ministério da Saúde. O governo incluiu a CoronaVac no documento para que ela também seja utilizada na imunização em massa.<

A pasta afirma que tem intenção de compra do imunizante, que já está sendo produzido em São Paulo. O governador do estado, João Doria (PSDB), pretende iniciar a vacinação com a CoronaVac em 25 de janeiro. No entanto, a vacina precisa de registro ou aval para uso emergencial da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

“Todas as vacinas produzidas no Brasil, pelo Butantan, pela Fiocruz ou qualquer indústria, terão prioridade do SUS (Sistema Único de Saúde), e isso está pacificado”

Eduardo Pazuello, Ministro da Saúde

O ministério também pretende utilizar diversas outras vacinas. As duas que já têm contrato fechado com o governo brasileiro são a de Oxford/AstraZeneca e o imunizante que chegará por meio do convênio Covax Facility, da OMS (Organização Mundial da Saúde). No total, estão previstas cerca de 360 milhões de doses – duas para cada pessoa – em 2021 (veja mais detalhes ao lado).

E a data?

Apesar de indicar diversas vacinas no plano, o governo federal mais uma vez não definiu uma data para inicio da vacinação contra a covid-19 no país.

O planejamento prevê o começo em até cinco dias após registro ou aval para uso emergencial de uma vacina pela Anvisa. O início também está condicionado à distribuição do imunizante. A ideia do Ministério da Saúde é enviar as doses para os estados, que devem direcionar as vacinas para os municípios – veja os grupos prioritários ao lado. O governo avalia que a vacinação deve começar em fevereiro do ano que vem.

Termo

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o governo exigirá assinatura de um termo de responsabilidade para quem tomar vacina de uso emergencial contra a covid-19. Criticada por especialistas, a medida deverá ser barrada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ou pelo Congresso Nacional.

Compra tardia de insumos pode atrasar imunização

O Ministério da Saúde abriu ontem licitação para “possível e futura aquisição” de 331 milhões unidades de seringas e agulhas. Apesar de não estar detalhado no edital publicado no Diário Oficial da União, os insumos devem ser usados no plano nacional de vacinação contra o novo coronavírus.

A abertura das propostas deve acontecer no dia 29 de dezembro. A licitação prevê a compra de quatro tipos de seringas e agulhas. As vacinas mais avançadas até o momento necessitam da aplicação de duas doses.

Atraso

A Abimo (Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios) estima que a indústria nacional precisaria de 7 meses para fabricar essa quantidade de seringas.

“Em agosto, o governo organizou uma reunião com os três fabricantes, mas, daí para frente, nada mais aconteceu de concreto. E já estamos em dezembro. Isso deveria estar decidido no máximo em setembro”, disse o presidente da Abimo, Paulo Henrique Fraccaro.

De acordo com Fraccaro, as três empresas brasileiras que fabricam seringas têm capacidade de produzir de 120 a 140 milhões de unidades por mês, mas a produção atual já está comprometida com a demanda normal do setor.

De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, o Ministério da Saúde ignora há quase seis meses um pedido do Ministério da Economia para que a pasta manifestasse interesse público na importação de seringas descartáveis da China.

Quem é vivo sempre aparece

Esquecido nos últimos anos, o Zé Gotinha deu as caras ontem como garoto propaganda do Plano Nacional de Imunização. Usando máscara, ele pousou para foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que estava sem o acessório de proteção. Mascote da campanha de imunização contra a poliomielite, ele foi criado nos anos 1980 para ser o símbolo do incentivo à vacinação quando o nível de cobertura estava baixo.