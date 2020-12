F-1 continua em Interlagos até 2025

O Autódromo de Interlagos foi oficialmente confirmado como sede do Campeonato Mundial de Fórmula 1 até 2025.

O próximo GP do Brasil está agendado para 14 de novembro de 2021 e passará a se chamar Fórmula 1 Grande Prêmio de São Paulo.

Temos o prazer de anunciar que a cidade de São Paulo continuará a sediar o Grande Prêmio do Brasil até 2025 e estamos ansiosos para iniciar a parceria com o novo promotor. O Brasil é um mercado muito importante para a Fórmula 1, com fãs devotos e uma longa história do esporte no país. A corrida no Brasil sempre foi um destaque para nossos fãs, pilotos e parceiros e estamos ansiosos para proporcionar aos fãs da Fórmula 1 uma corrida emocionante em Interlagos, tanto em 2021 como nos anos subsequentes,” diz Chase Carey, chairman e CEO da Fórmula 1.

De acordo com o prefeito Bruno Covas, estudos mostram que para casa R$ 1 investido no GP do Brasil, a economia da cidade tem um retorno de R$ 5,20.