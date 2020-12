Europa terá vacinação coordenada em 27 países

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, oficializou ontem que os 27 países da UE (União Europeia) começarão suas campanhas de vacinação contra o coronavírus no mesmo dia. Para a líder, a ação deve ser coordenada assim como o enfrentamento da covid-19 na região.

“Começaremos tão logo seja possível a vacinação. Todos juntos, os 27 [países], no mesmo dia, da mesma maneira que atravessamos essa pandemia”, disse von der Leyen em um discurso no Parlamento Europeu. E completou: “Para controlar a pandemia, precisamos vacinar cerca de 70% da população. Essa é uma tarefa enorme”.

O anúncio de von der Leyen é interpretado como uma resposta a críticas de países, como a Alemanha, à demora da agência reguladora do bloco para autorizar o uso emergencial do imunizante na região. Segundo a imprensa local, o vacinação antecipada do Reino Unido, ex-membro da União Europeia, irritou nações que cobram que a dose seja distribuída o mais rápido possível. Ontem, o Reino Unido anunciou já ter vacinado 137 mil pessoas contra a covid-19 na primeira semana de distribuição da dose.

A normas da UE dão autonomia para que os países adotem decisões individuais sobre a imunização, mas o bloco defende distribuição unificada desta vez. Até o momento, estima-se que a União Europeia acumule cerca de 2 bilhões de doses para imunizar seus residentes.

“Ao todo, compramos doses mais do que suficientes para todos que vivem na Europa. E poderemos ainda apoiar nossos vizinhos e aliados em todo o mundo”, disse a líder europeia.

A região metropolitana de Londres e a Alemanha entraram ontem em lockdown. A medida mais rígida de distanciamento social busca frear uma segunda onda de contágio da doença. No primeiro dia de paralisação, a Alemanha reportou recorde de mortes em 24 horas. Foram 952 vítimas em virtude da covid-19.

Prevenção no Natal

Com a aceleração do contágio do coronavírus no mundo, a OMS (Organização Mundial da Saúde) pediu ontem para que familiares usem máscaras de proteção durante as ceias de fim de ano. O braço da instituição na Europa recomenda que todas as celebrações também sejam feitas ao ar livre.

Chile deve vacinar no Natal

Uma comissão de 22 especialistas votou ontem a favor para que o Chile aprove o uso emergencial da vacina Pfizer/BioNtech em pessoas acima de 16 anos. A medida, validada pelo Instituto de Saúde Pública do país, ainda precisa passar pelo presidente, Sebastián Piñera. Se aprovada, a nação será a primeira a autorizar um imunizante contra a covid-19 na América do Sul.

“O Chile está hoje na vanguarda e estamos muito felizes com essa boa notícia”, disse Heriberto García, diretor do Instituto de Saúde. O país vizinho já adquiriu 30 mil doses da vacina Pfizer e mantém outros contratos com a Sinovac e AstraZeneca. A expectativa é que a distribuição no país comece dia 24 de dezembro.