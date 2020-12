‘Está levando tudo’: Vídeo registra desespero de moradores durante temporal em SC

O município de Presidente Getúlio, localizado em Santa Catarina (SC), foi marcado na madrugada desta quinta-feira (17) por um forte temporal. A chuva, que caiu em grande volume, causou grandes estragos, além de deixar mortos e feridos.

Segundo informações do portal ND+ e do Corpo do Bombeiros, o impacto foi grande e diversas pessoas perderam a vida ao serem levadas pela água.

No YouTube, um vídeo compartilhado registra o desespero de alguns moradores durante a situação registrada durante o temporal. “Está horrível e cada vez está piorando mais. Deus nos dê força e nos ajude”, comenta a mulher no vídeo.

Leia também:

Por fim, de acordo com detalhes compartilhados pela Defesa Civil, ao que se sabe, até o momento há um total de 7 pessoas mortas e 20 desaparecidas.

Confira a seguir ao vídeo divulgado no YouTube e que circula nas redes: