Doria confirma retorno das aulas presenciais em SP para o ano letivo de 2021

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou em coletiva nesta quinta-feira que vai manter o retorno gradual às aulas presenciais no estado de São Paulo em 2021, apesar do crescimento nos casos de coronavírus registrado no último mês.

“A escola não pode mais fechar. Neste momento de pandemia, as famílias precisam entender sobre o quanto é cada vez mais fundamental e importante ter os seus filhos frequentando a escola. Para continuarem a aprendizagem e serem acolhidos em vários aspectos. Principalmente, emocionalmente”, destaca o secretário da Educação de São Paulo, Rossieli Soares.

De acordo com as regras estabelecidas, a educação básica poderá manter atividade com até 70% da ocupação na fase amarela. Na vermelha, 35%.

As escolas estaduais de São Paulo devem iniciar o ano letivo em 1º de fevereiro de 2021.

"Não podemos esperar termos a vacinação completa para a volta às aulas. Não podemos vincular a volta às aulas à vacinação. Se precisar fechar o resto, que se feche", disse o secretário.

Doria confirmou o início da vacinação no Estado para 25 de janeiro.

Veja a coletiva na Íntegra: