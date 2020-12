Desafio quer trazer mais garotas para os games

Meninas do ensino médio e do oitavo e nono anos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas estão sendo provocadas a entrar no mundo de criação de games. Apesar de representarem 53% dos consumidores de jogos tecnológicos, segundo estudo realizado pelo Sioux Group, elas são apenas 20% da mão de obra do setor, de acordo com o 2º Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais. A área com menor participação feminina é a de programação e gestão de projetos, com apenas 10,8%.

Para tentar ajudar a abrir novas portas para as mulheres, o programa Ideias de Futuro, com patrocínio do Google Play, abriu inscrições até 7 de fevereiro para o Change The Game. O desafio vai premiar com um Chromebook as 5 melhores ideias de jogos.

O programa oferece até domingo aulas online, com transmissão ao vivo pelo YouTube com 6 especialistas, que falarão sobre o panorama do mercado, game design, construct, como iniciar nessa carreira, áreas e funções.

