Congresso libera Orçamento do governo para próximo ano

Deputados e senadores deram aval ontem para a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), mas o governo federal ainda enfrentará dificuldades para executar a verba para o próximo ano.

Isto porque o detalhamento de como serão aplicados os valores será analisado pelo Congresso apenas no próximo ano. A LDO deveria ter sido aprovada em julho, mas acabou postergada por conta de dificuldades de formação da Comissão Mista de Orçamento durante a pandemia e com o impasse sobre as presidências das Casas. O governo corria o risco de entrar em paralisação se o aval não fosse dado neste mês, prejudicando o pagamento de funcionários públicos, por exemplo.

Sem o detalhamento, a execução terá de se valer da regra dos duodécimos para as despesas públicas, que determina que a cada mês só pode ser gasto 1/12 do Orçamento.

A meta fiscal prevê um déficit primário, que é a diferença entre o que é arrecadado e o que é gasto pelo governo, de mais de R$ 247 bilhões. No texto, também está previsto o valor do salário mínimo a partir de janeiro, que passará dos atuais R$ 1.045 para R$ 1.088. A correção foi feita com base na estimativa da inflação acumulada no ano de 2020, portanto, não há ganho real.

O parecer do relator do texto, senador Irajá (PSD-TO), foi aprovado na Câmara por 444 votos favoráveis e 10 contrários ontem. No Senado, a votação foi simbólica. O texto segue agora para sanção do presidente Jair Bolsonaro.

Sem vacina, mas com moradias

A oposição reclamou ontem da ausência de destinação clara de verba para vacinação contra a covid-19 no projeto. Os parlamentares rejeitaram proposta do PSOL que permitia crédito extraordinário para a compra de doses. Mas o governo ainda pode recorrer a medidas provisórias para isso. O relator do orçamento, senador Irajá (PSD-TO), disse que o destaque do texto é o retorno da produção de moradias populares e a desburocratização das emendas de bancada.