Alunos terão R$ 373 mi para comprar o próprio uniforme e materiais

No lugar de abrir licitação e centralizar a aquisição e a distribuição, a Prefeitura de São Paulo vai repassar R$ 373,3 milhões para que as famílias dos mais de um milhão de estudantes da rede municipal de ensino façam a compra do uniforme e do kit de material escolar no ano que vem.

O modelo de negócio, que já foi usado pela primeira vez neste ano para aquisição dos uniformes, será estendido em 2021 para o material escolar também como forma de aquecer a economia local neste momento de crise provocada pela pandemia de covid-19.

O crédito para a compra do uniforme é de R$ 387,10, o suficiente para 15 peças. Já o repasse para aquisição do kit de material escolar varia entre R$ 33,40 e R$ 178,41, dependendo do ciclo de ensino do estudante.

Os valores estarão disponíveis para as famílias a partir de 18 de janeiro, por meio de um app, que permitirá que os pais e responsáveis façam a compra diretamente dos estabelecimentos credenciados.

Pais e mães como fiscais

Secretário da Educação, Bruno Caetano lembrou que a capital tem um histórico de mais de dez anos de problemas com uniformes a partir da compra centralizada pela prefeitura: de atrasos na licitação e demora na entrega até a falta de qualidade das peças.

“Com essa medida, o estudante poderá adquirir o kit e o uniforme indo até uma loja, escolhendo a capa do caderno que mais gosta e experimentando a roupa. Isso melhora a auto-estima e tem impacto positivo no aprendizado”, disse Caetano.

Reprodução

Para o prefeito Bruno Covas (PSDB), as próprias famílias atuarão como fiscais. “Os pais dos alunos vão decidir se compram ou não. Se eles acharem que o material não é de boa qualidade, eles podem ir para outra loja. Nada é mais adequado do que isso do ponto de vista da fiscalização.”

Cartão Merenda foi mais usado nos mercadinhos

Além de tentar corrigir problemas como os frequentes atrasos na entrega e a falta de qualidade dos materiais, a prefeitura também espera que o dinheiro repassado para a compra dos kits escolares ajude a movimentar a economia local.

A expectativa vem do exemplo com o Cartão Merenda, que distribuiu até aqui R$ 432 milhões para as famílias comprarem alimentos para os estudantes por conta do fechamento das escolas pela pandemia da covid-19.

Um levantamento realizado pela prefeitura mostrou que 81% das compras com o cartão foram feitas em pequenos negócios – micros e pequenas empresas –, como os mercadinhos de bairro. A distribuição geográfica também revelou que o cartão foi mais utilizado nas periferias do que no centro expandido.

“A experiência do Cartão Merenda mostrou uma distribuição de renda muito importante, especialmente nos distritos mais vulneráveis, e assim também será com essa iniciativa [de repasse financeiro para a compra dos uniformes e dos materiais escolares]”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Previsão é de iniciar aulas em 4 de fevereiro

O ano letivo de 2021 para os alunos da rede municipal de ensino está programado ter início em 4 de fevereiro, uma quinta-feira. Ainda não há definição, no entanto, se as aulas serão presenciais ou não. “O calendário já foi publicado e no dia 4 de fevereiro teremos o retorno das aulas. Não sabemos ainda se presencialmente. É preciso aguardar a orientação da secretaria da Saúde, como fizemos desde o início. O mais importante é que as escolas já estão preparadas e organizadas. Todos os materiais necessários e indicados pelos protocolos de saúde foram adquiridos”, afirmou o secretário Bruno Caetano. As aulas presenciais na capital foram interrompidas no mês de março em função da pandemia do novo coronavírus. Em outubro, a prefeitura autorizou o retorno parcial dos alunos para as escolas, mas apenas para atividades extracurrículares. Em novembro, o município liberou a retomada das aulas regulares em sala, mas somente para o ensino médio.