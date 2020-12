Salário mínimo sobe com a inflação para R$ 1.088

O governo prevê que o salário mínimo ficará em R$ 1.088 em 2021. A nova estimativa consta em ofício encaminhado ao Congresso Nacional para revisar as metas e projeções fiscais do ano que vem. Em 15 de abril, quando encaminhou a proposta de LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), o governo previa o piso nacional reajustado dos atuais R$ 1.045 para R$ 1.079. Em agosto, nova revisão previu valor menor: R$ 1.067.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Agora, a alta se deve à aceleração da inflação. O salário mínimo não tem tido aumento real, mas o indicador usado em sua correção, o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), tem registrado forte crescimento, influenciado pela inflação de alimentos. O INPC mede a variação média de preços para famílias que ganham até cinco salários mínimos, diferentemente do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que capta os impactos sobre os que recebem até 40 salários mínimos.

No mês passado, a Secretaria de Política Econômica elevou a projeção para o INPC de 2,35% para 4,10%, o que já dava pistas de que o salário mínimo ficaria maior. Pelos cálculos do governo, a cada 0,1 ponto porcentual a mais de variação no INPC, há aumento de R$ 768,3 milhões nas despesas em 2021.