Quedas de energia provocadas por pipas têm aumento de 51%

As quedas no fornecimento de energia elétrica causadas por ocorrência envolvendo pipas registraram aumento de 50,8% em cidades da Grande São Paulo atendidas pela concessionária Enel.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O número de casos passou de 2.238, de janeiro a novembro do ano passado, para 3.375, em igual período neste ano. A cidade de São Paulo é que a registrou o maior número absoluto de ocorrências em 2020, com 2,3 mil interrupções provocadas por pipas, enquanto Mauá verificou o mais expressivo aumento percentual: 94,2%.

“Os dados apurados pela distribuidora apontam que o maior número de ocorrências aconteceu entre os meses de maio e julho, período que coincide com o avanço da pandemia do novo coronavírus e do isolamento social, momento em que a população ficou mais em casa, seguido pelo mês de janeiro, marcado por férias escolares”, informou a Enel, que reforçou o alerta sobre os perigos do contato das pipas com a rede elétrica.