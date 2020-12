Propostas de game dão outro olhar ao Museu do Ipiranga

Diante de um acervo como o do Museu do Ipiranga, os participantes do Festival Games for Change América Latina, realizado entre os dias 5 e 12 desse mês, no desafio Gamers do Ipiranga, deram um show. Três projetos de jogos foram vencedores.

Na escolha, foram levados em consideração quesitos como jogabilidade, enredo, cenário, personagens e conteúdo. Os vencedores ganharam prêmios em criptomoedas, R﹩ 2 mil e a possibilidade de desenvolver o jogo no ano que vem para uso gratuito de escolas e do público em geral.

Em “Sombras da Verdade”, de Caio Barbosa, o cenário é um mundo pós-apocalíptico, onde os governantes de São Paulo fazem parte de uma seita cujo objetivo principal é guardar toda informação sobre o passado. O jogador, desvendando enigmas, vai resgatando obras do museu, que contam parte da história.

Marina Jötten criou “Mistérios da Independência – explorando o grito do Ipiranga”, baseado no quadro que retrata tal acontecimento. A pintura, no início do jogo, está toda embaçada. É preciso desbloquear os quadrantes da tela, conforme se resolvem desafios.

‘Sombras da Verdade’ ‘gamifica’ entrada do museu / Reprodução

“Retrato Falado – Jogo de Quizz para o Museu do Ipiranga” é um game de perguntas e respostas feito por Lucas Magon, em que o público poderá testar seus conhecimentos de história brasileira. Os próprios personagens, retratados em obras do acervo, são os interlocutores.