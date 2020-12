Pais de Madeleine McCann chamam investigação que aponta Christian Brueckner como assassino da criança de 'bizarra'

Os pais da menina Madeleine McCann desaparecida na Praia da Luz, em 2007, falaram pela primeira vez sobre a investigação que aponta o pedófilo alemão Christian Brueckner como culpado pelo crime e o acusa de assassinato.

De acordo com uma fonte entrevistada pelo The Mirror, Gerry e Kate McCann estão intrigados com a forma como o promotor alemão Hans Wolters falou publicamente sobre as evidências: “Se você conhecesse as evidências que temos, chegaria à mesma conclusão que eu”, disse o investigador.

Para os pais, os comentários impetuosos não convenceram e existem problemas na investigação levada pelo polícia alemã. A família também disse que não deveria encorajar o público a tirar conclusões precipitadas.

“Qualquer polícia ou chefe de acusação não deve se gabar… Mas deve permanecer em silêncio como no caso da Polícia Metropolitana. Além de bizarro e não é muito útil para a investigação. Se o Sr. Wolters tem qualquer evidência significativa, não podemos entender por que o principal suspeito não está sendo interrogado. Se os promotores têm a intenção de que Brueckner seja uma pessoa genuína de interesse a ser questionado e possivelmente acusado pelo desaparecimento de Madeleine, por que essa ação não foi tomada?”, disse um amigo da família ao tabloide.

Brueckner aguarda mais conclusões sobre o caso preso por estupro.