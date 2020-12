Japão enfrenta surte de gripe aviária

Autoridades sanitárias do Japão informaram que encontraram aves contaminadas com o vírus da gripe aviária em 12 das 47 áreas administrativas do país.

De acordo com o Ministério da Agricultura, 32 ml aves foram abatidas na cidade de Sukumo, no sudoeste do Japão, após a descoberta do vírus em uma fazenda de ovos.

Na região de Kagawa, onde foi detectada a gripe aviária pela primeira vez, cerca de 30 aves já foram sacrificadas. Em todo o país, o número de aves abatidas já passa de 3 milhões.

De acordo com o governo japonês, a gripe aviária não contamina pessoas que consumirem carnes e ovos de aves infectadas.

Médicos de outros países, no entanto, alertam para a possibilidade do vírus sofrer alguma mutação e passar a infectar humanos também.