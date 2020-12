Imunização pode começar 5 dias após registro de vacina na Anvisa

Em manifestação entregue ao STF (Supremo Tribunal Federal) ontem, o Ministério da Saúde afirmou que a vacinação da população brasileira pode ser iniciada em até cinco dias após o registro ou aval de uso emergencial de um imunizante na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

No entanto, mais uma vez o governo federal não informou uma data para começo da imunização no Brasil. Além disso, voltou a condicionar o cronograma completo ao registro ou aval de utilização de urgência de uma vacina pelo órgão regulador.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O documento foi uma resposta à decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que cobrou do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o cronograma de imunização com data de início e término da vacinação. Na última sexta, a gestão de Jair Bolsonaro enviou um plano à Corte sem prever as datas.

Este planejamento afirma que haverá “crédito extraordinário para aquisição de toda e qualquer vacina que adquira registro de forma emergencial ou regular”. Bolsonaro prepara uma MP (medida provisória) de R$ 20 bilhões para comprar e distribuir vacinas.

Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu ao Congresso a fixação da meta de resultado primário para 2021 em déficit de até R$ 247 bilhões. A previsão ficou maior que os R$ 232 bilhões apontados anteriormente porque já conta com a verba que será destinada à vacinação (veja mais detalhes sobre a proposta na página 4).

Enquanto isso…

O presidente Jair Bolsonaro participou ontem da inauguração da Torre do Relógio da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo). No evento, centenas de pessoas ignoraram os protocolos de segurança da pandemia de covid-19 e se aglomeraram para ouvir o presidente. Muita delas estavam sem máscara.

Em seu discurso, Bolsonaro afirmou que o espaço não será entregue à iniciativa privada – um dos planos discutidos pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB).