Brasil cai 5 posições em ranking mundial de IDH

O Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) de 2019, divulgado ontem, mostra que o Brasil caiu cinco posições no ranking mundial de qualidade de vida em comparação com a classificação de 2018.

Mesmo com aumento no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,762 para 0,765, o país passou da 79ª colocação para a 84ª no primeiro ano de governo do presidente Jair Bolsonaro entre os 189 países avaliados. O estudo leva em consideração quatro pontos fundamentais da sociedade brasileira: expectativa de vida ao nascer; anos previstos de escolaridade; média de tempo na escola; e PIB (Produto Interno Bruto) per capita.

De acordo com o relatório, o crescimento lento do IDH no Brasil também se deve a outros fatores que formulam o índice, como desigualdade de gênero e de renda.

O país tem um valor de Índice de Desigualdade de Gênero de 0,408, número que o coloca na 95ª posição entre 162 países que possuem o indicador calculado. O posicionamento ruim neste quesito se deve aos dados do próprio país, como a taxa de participação das mulheres na força de trabalho, de 54,2%, e a presença delas nos cargos de decisões políticas – somente 15%.

Em comparação com países da América do Sul, o Brasil tem IDH menor que Chile, Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia. O índice brasileiro é melhor que os registrados no Paraguai, na Bolívia e na Venezuela. Na parte de cima do ranking, Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha e Hong Kong formam os cinco primeiros.

Posição entre os 189 países avaliados

Brasil: 2019 – 79ª 2020 – 84ª

1ª Noruega 0,954

2ª Suíça 0,946

3ª Irlanda 0,942

4ª Alemanha 0,939

5ª Hong Kong 0,939

43ª Chile 0,851

46ª Argentina 0,845

55ª Uruguai 0,817

79ª Peru 0,777

83ª Colômbia 0,767

84ª Brasil 0,765

103ª Paraguai 0,728

197ª Bolívia 0,718

113ª Venezuela 0,711