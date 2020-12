Adolescente morre após sofrer acidente de skate no Espírito Santo

Um adolescente da cidade de Serra, localizada no estado do Espírito Santo, faleceu recentemente de traumatismo craniano, após sofrer um acidente de skate, quando retornava da escola.

De acordo com informações compartilhadas pelo UOL, a Polícia Militar afirmou que o jovem havia deixado a escola e voltava para casa, porém no caminho, quando descia a ladeira da rua Santo Antônio, no bairro Jardim Atlântico, ele acabou sofrendo uma queda. No momento do acidente, o garoto, que não teve a identidade revelada, não usava nenhum equipamento de segurança.

Na queda, o adolescente acabou batendo a cabeça, o que resultou em seu óbito. Para tentar ajudá-lo, ele recebeu os primeiros socorros das pessoas que estavam no local e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado, porém ao chegar para prestar o atendimento, constataram que o menino já estava morto.

O Departamento Médico Legal (DML) de Vitória também foi acionado, periciando o local e encaminhando o corpo do jovem para a necropsia.

Segundo laudo divulgado pelo DML, a morte do adolescente foi confirmada como traumatismo craniano.

Por fim, não há detalhes sobre o velório e enterro do garoto.