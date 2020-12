Com ajuda da amante, homem droga esposa para descobrir se ela estava tendo um caso

Richard Gell, de 42 anos, estava desconfiado que sua mulher estava tendo um caso. Para descobrir a verdade, ele decidiu drogá-la para obter sua impressão digital e desbloquear seu celular. Ele conseguiu as drogas com a ajuda se sua amante Jessica Coote-Sellers, de 30 anos.

Os dois trocaram mensagens sobre o caso e acabaram sendo presos. O juiz do caso disse, segundo o Metro Uk, que foi uma 'aposta total' que poderia ter resultado em uma overdose. O promotor Michael Bosomworth disse anteriormente ao tribunal que “nenhum dos réus sabia como a vítima reagiria ou que dose administrar. Pode ter havido consequências catastróficas”.

O marido da mulher colocou Oramorph na bebida em agosto de 2017, que 'a fez dormir'. No entanto, ele foi incapaz de separar suas mãos para desbloquear o telefone. Após isso, as duas mulheres, a esposa e amante, terminaram com ele e mantiveram contato.

A amante, Jessica, acabou revelando a situação para a esposa dois anos depois. “Posso dizer uma coisa, mas provavelmente vai me levar a uma acusação” e revelou que Gell drogou a vítima porque estava com ciúmes de um "suposto caso" e que queria encontrar provas olhando suas mensagens de texto. Os dois foram presos após a confissão de Coote-Sellers.

