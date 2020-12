Venda de sentenças leva à prisão de desembargadoras na Bahia

A PF (Polícia Federal) prendeu temporariamente ontem duas desembargadoras do TJ-BA (Tribunal de Justiça da Bahia), além de servidores do tribunal e do MP-BA (Ministério Público da Bahia). A operação Faroeste investiga suposta venda de decisões judiciais para permitir a grilagem de terras no estado.

Em outra etapa da força-tarefa, também deflagrada ontem, o secretário de Segurança Pública do estado, Maurício Barbosa, foi afastado do cargo por um ano pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) por suposto envolvimento no esquema. Em nota, os advogados de Barbosa afirmaram que “não existe qualquer indício comprovado que indique sua participação”. O governo da Bahia, também em nota, informou que irá cumprir a decisão.

Outros 36 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador (BA) e em Brasília (DF), bem como nas cidades baianas de Barreiras, Catu e Uibaí.

Na decisão que autorizou as diligências, o ministro Og Fernandes, do STJ, escreveu que há indícios da existência de “uma engrenagem judicial criminosa no seio do Tribunal de Justiça baiano, que possui a venda de decisões como mercadoria para o enriquecimento ilícito em escala geométrica”.

De acordo com o MPF (Ministério Público Federal), com o aprofundamento das investigações foi descoberto o envolvimento também de um integrante de alto escalão do Ministério Público baiano, bem como de servidores da Secretaria de Segurança Pública da Bahia.

Bilhões

Ainda conforme informações do MPF, a suspeita é que o esquema criminoso tenha permitido a grilagem de mais de 360 mil hectares de terras, movimentando bilhões de reais.

A operação Faroeste foi inicialmente aberta em novembro de 2019, quando seis magistrados do TJ-BA foram afastados. De lá para cá, três ações penais já foram abertas no âmbito das investigações, sendo que na principal delas figuram como réus 15 pessoas, entre elas o presidente afastado da Corte, Gesivaldo Nascimento Britto. Em tal processo, o Ministério Público Federal aponta lavagem de R$ 517 milhões.

METRO com Agências