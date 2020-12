SP entrega viaturas blindadas

As primeiras 20 viaturas blindadas do lote com 70 veículos adquiridos para a Polícia Militar de São Paulo foram entregues ontem pelo governo do estado. O contrato é de R$ 10,7 milhões e prevê a distribuição dos 50 veículos restantes ainda na primeira quinzena de 2021.

Dos 20 blindados – modelo Blazer, da Chevrolet – entregues ontem, dez irão compor a frota da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) e os outros dez serão divididos entre três Baeps (Batalhões de Ações Especiais de Polícia), sendo dois na capital (zona leste e centro) e um na região de Sorocaba, no interior.

O estado também adquiriu 105 viaturas blindadas para a Polícia Civil, que custaram R$ 23,3 milhões e serão entregues no primeiro semestre do ano que vem. “Ao proteger mais os nossos policiais, protegemos mais a população”, disse o secretário da Segurança Pública, general João Campos.