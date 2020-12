Polícia Federal vai abrir concurso público para 1,5 mil cargos em 2021

De acordo com portaria publicada na última sexta-feira no Diário Oficial da União, a Polícia Federal deve abrir concurso público em 2021 para 1,5 mil vagas em todo o país.

O edital com a data e abertura das inscrições deve ser publicado no primeiro semestre do próximo ano.

As vagas são para delegado (123), escrivão (400), papiloscopista (84) e agentes (893), todas com exigência de nível superior de escolaridade.

O último concurso realizado pela Polícia Federal ocorreu em 2018, quando foram abertas 500 vagas para os cargos de agente, escrivão, papiloscopista, delegado e perito criminal