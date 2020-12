Investidor da bolsa de valores é jovem e começa com valor baixo

Mais jovens e mulheres decidiram se arriscar em investimentos na bolsa de valores neste ano. De acordo com pesquisa da B3 divulgada ontem, o perfil médio da nova safra de investidores é jovem (média de 32 anos), sem filhos (60%), com renda mensal de até R$5 mil (56%) e com trabalho em tempo integral (62%).

Apesar da maioria (74%) ainda ser formada por homens, chama a atenção o crescimento das mulheres (26%) investindo na bolsa, saltando de 179.392 em 2018 para 809.533 em 2020. As informações se referem aos mais de 2 milhões de pessoas que iniciaram jornada de investimentos na bolsa de valores entre abril de 2019 e abril de 2020.

Seguindo a tendência de pesquisas anteriores, o valor do primeiro investimento tem caído. Nos últimos dois anos, reduziu 58%, saindo de R$ 1.916, em outubro de 2018, para R$ 660, em outubro de 2020. Entre os investidores mais jovens, os valores são menores ainda. Em outubro de 2020, o valor médio do investimento inicial era de R$ 225 entre quem tinha entre 16 e 25 anos de idade.

De acordo com os investidores ouvidos pela B3, 73% obtêm informações sobre investimentos na internet e 60% o fazem por meio de influenciadores digitais.