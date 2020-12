Londres impõe restrições para conter coronavírus

O secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, anunciou ontem que a cidade de Londres está novamente no nível três da escala de risco para tentar impedir o avanço da pandemia do novo coronavírus.

Neste estágio, as pessoas devem evitar encontros sociais em ambientes fechados com indivíduos de outras residências. Já em espaços ao ar livre, como parques ou praias, não é recomendado que a socialização em grupos de mais de seis indivíduos.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Hancock informou os parlamentares sobre a entrada da capital britânica no nível 3 depois de uma reunião com o comitê governamental de operações contra a covid-19, que discutiu novas restrições para a região. As medidas devem durar até o dia 23 de dezembro, e o governo poderá aliviar as restrições por cinco dias em decorrência das celebrações do Natal.

A capital britânica estava desde 2 de dezembro no nível de alerta laranja, o segundo mais severo na escala que vai até três, com limitações nos contatos sociais e nas atividades comerciais.

Já o alerta vermelho é definido pelas autoridades de saúde como risco de infecção “muito alto”. Segundo os dados do Departamento de Saúde, quase 24 mil novos casos do coronavírus foram confirmados em Londres em uma semana.

Inglaterra liga casos à mutação

Mais de 1.000 casos relacionados a uma nova cepa do novo coronavírus foram identificados nos últimos dias na Inglaterra. De acordo com o ministro da Saúde, Matt Hancock, o novo tipo pode estar ligado ao aumento de casos.

“Identificamos uma nova variante do coronavírus, que pode estar associada à disseminação mais rápida no sudeste”, disse Hancock em um comunicado ao Parlamento. Ele afirmou, porém, que a imunização não está em risco. “É improvável que essa mutação não responda a uma vacina.”