Japonês conhecido como ‘assassino do Twitter’ é condenado à morte

Takahiro Shiraishi, de 30 anos, foi condenado à morte nesta terça-feira no Japão pelo assassinato de oito mulheres e um homem que conheceu pela Internet. Todas as vítimas tinham entre 15 e 26 anos.

Shiraisi ficou conhecido como ‘assassino do Twitter’, pois usava a rede social para se conectar às suas vítimas. Ele escolhia pessoas com tendências suicidas e entrava em contato, dizendo que poderia ajudá-las a concretizar suas mortes e se oferecia até mesmo para morrer com elas.

Em 2017, a polícia encontrou 240 pedaços de corpos de vítimas armazenados em geladeiras e caixas cobertas de areia em um pequeno apartamento em Tóquio.

Os advogados de defesa tentaram mudar a condenação para prisão perpétua, alegando que as vítimas, suicidas em potencial, teriam dado consentimento para que ele as matassem, mas o pedido foi recusado pelo tribunal.