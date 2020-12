Derrotado no STF, Maia busca nome para disputar presidência

Os dias têm sido movimentados para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na busca de um nome do seu bloco para concorrer à presidência da Casa. Derrotado no STF (Supremo Tribunal Federal) com a decisão que impediu sua reeleição, o parlamentar agora tenta agradar todos os aliados em busca de um candidato forte na disputa contra Arthur Lira (PP-AL), que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro.

Lira, que é líder do PP e do centrão na Câmara, lançou sua candidatura na última quarta-feira. Atualmente, o deputado conta com votos de Avante, Solidariedade, PP, PL, PSD, PSC, PTB, PROS e Patriota.

O principal adversário do alagoano no pleito, que deverá ser disputado no dia 1º de fevereiro de 2021, sairá do bloco liderado por Rodrigo Maia, formado por Cidadania, DEM, PSDB, MDB, PV e PSL. No entanto, a vida do atual presidente da Câmara não tem sido fácil. Ele está sendo colocado contra a parede para anunciar rapidamente o parlamentar que disputará a presidência da Casa em seu lugar.

A principal estratégia no momento é achar um nome próximo às siglas de esquerda, como PSB, PDT, PT, Rede, PCdoB e PSOL. São dois os principais deputados que podem ser escolhidos pelo bloco de Maia: Baleia Rossi (MDB-SP) e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Destes, o segundo é o que tem mais abertura entre os partidos de esquerda e, inclusive, pode trazer votos do PP para o grupo.

Entretanto, a escolha não é tão simples. O MDB pressiona para que Rossi seja o candidato. O partido ameaça debandar para o lado de Arthur Lira caso outro parlamentar seja o escolhido.

O tempo não para

A demora na escolha dá vantagem para Lira, que desde a semana passada costura alianças para angariar ainda mais votos. O PSB, com 31 deputados federais, chegou a flertar com o candidato. A cúpula da sigla decidiu recomendar que seus parlamentares não apoiem o postulante do PP. No entanto, a votação é secreta, o que intensifica ainda mais os acordos de bastidores.

O presidente do PDT, Carlos Lupi, também cobra uma rápida definição do bloco de Rodrigo Maia. Lupi pretende lançar um candidato da sigla ainda hoje se o atual presidente da Câmara não definir um nome. Ocorreu ontem uma reunião do bloco de Maia. Até o fechamento desta edição, o candidato não havia sido divulgado.