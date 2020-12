CoronoVac muda estratégia e busca registro definitivo

O governo de São Paulo desistiu de fazer o pedido para uso emergencial da vacina CoronoVac e agora vai buscar na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) o registro definitivo do imunizante.

A mudança na estratégia, anunciada ontem, não altera o calendário de vacinação no estado, previsto para ter início no dia 25 de janeiro de 2021, segundo o governador João Doria (PSDB).

Além de propor diretamente a aprovação final – em vez de primeiro pedir a autorização especial –, a nova tática também deve funcionar como instrumento de pressão para acelerar a liberação junto ao governo federal.

A apresentação dos resultados preliminares da fase 3, que permitiria o pedido para uso emergencial do imunizante, estava prevista para hoje, mas foi adiada.

A ideia do Instituto Butantan, órgão do governo do estado que desenvolve a CoronoVac em parceria com a empresa chinesa Sinovac, é agora apresentar no próximo dia 23 o estudo conclusivo sobre a eficácia da vacina e já fazer o pedido para o registro definitivo na Anvisa.

Os pesquisadores conseguirão concluir os estudos porque os testes da CoronaVac deverão ser encerrados nesta semana no Brasil, pois já se alcançou o número mínimo de voluntários infectados pela covid-19 para permitir a análise da sua eficácia. O ideal é ter 154 pessoas contaminadas e o testes já têm 170.

No mesmo dia 23, a Sinovac fará a sua solicitação para liberação definitiva da vacina também na China. Se o imunizante for aprovado no país asiático, por força de lei, a Anvisa terá 72 horas para dar o seu parecer sobre o uso da CoronaVac no país.

“Esse estudo clínico que nós realizamos permitirá o registro dessa vacina no Brasil, na China e no mundo. E esse é o motivo da decisão estratégica que tomamos”, disse ontem o diretor do Butantan, Dimas Covas.

O governador Doria afirmou ontem que espera pela liberação da CoronoVac ainda neste ano. Em conflito com o presidente Jair Bolsonaro sobre os rumos da vacinação no país, o tucano classificou o governo federal como “negacionista”.

O plano nacional de imunização, apresentado semana passada pela União, não dá prazo para início da campanha e prevê começar a vacinação pela dose de Oxford.