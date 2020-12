Colégio confirma Biden e aumenta pressão em Trump

Os 538 membros do Colégio Eleitoral dos Estados Unidos se reuniram ontem para eleger o próximo presidente norte-americano com base nos resultados das eleições em seus estados. Desta maneira, os representantes dos 50 estados norte-americanos formalizaram a vitória do democrata Joe Biden no resultado das eleições deste ano. O pleito foi confirmado ontem às 19h30, quando Biden atingiu os 270 delegados necessários para confirmar sua vitória.

O procedimento é considerado uma mera formalidade na política norte-americana, mas ganhou destaque este ano já que o atual presidente, Donald Trump, tentou minar o resultado do pleito com alegações de fraudes. Além disso, o líder republicano tentou convencer colegas de partido, que votaram ontem, a indicar seus votos a seu favor – contrariando a vontade dos cidadãos de cada estado.

“Estamos aqui hoje prestes a fazer história”, disse a deputada eleita, Nikema Williams, a presidente estadual do Partido Democrata. Ela, que tomará posse no Congresso no mês que vem, concluiu: “Sabemos que este resultado [vitória de Biden] não foi sorte. Foi graças ao trabalho árduo de organizadores, voluntários e eleitores em toda a Geórgia.”

A fala da deputada faz referência ao estado da Geórgia, tradicionalmente republicano, que desta vez elegeu um democrata para a presidência – algo que não acontecia desde 1992.

Se antes o resultado do pleito era considerado uma “projeção” para os norte-americanos, a vitória de ontem confirma o caminho de Joe Biden rumo à Casa Branca em 20 de janeiro do ano que vem. Até o fechamento desta edição, o presidente Donald Trump não havia se pronunciado sobre o resultado.