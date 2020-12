Vídeo: PM sem habilitação bate em moto e mata dois jovens em SP

Um vídeo de uma câmera de segurança gravou o momento em que dois jovens em uma moto são atingidos por um carro em alta velocidade na madrugada deste sábado, na avenida Professor Vicente Rao, Chácara Monte Alegre, em São Paulo.

As imagens mostram um carro parado no semáforo no momento em que Jonathan Nascimento e Célio Carlos Tenório, ambos de 21 anos, entram na avenida e cortam para a faixa do meio.

Neste momento, uma caminhonete em alta velocidade aparece e atinge a moto com muita violência, jogando os jovens para o alto. Os dois morreram na colisão.

O motorista da caminhonete era um policial militar que estava de folga e dirigia sem carteira de habilitação. Ele parou para tentar socorrer as vítimas do acidente.

De acordo com a polícia, ele vai responder por homicídio culposo (sem intenção de matar).

Veja o vídeo: