São Paulo tem bares abertos após as 20h e ruas lotadas no fim de semana

O primeiro fim de semana com as novas regras para evitar aglomerações em todo o estado de São Paulo e conter o avanço da covid-19 não foi seguido à risca na capital. Parte do público, sobretudo os mais jovens, se reuniu em grandes grupos nas ruas enquanto dezenas de estabelecimentos funcionaram além do horário permitido.

A ordem de fechar os bares até as 20h não foi respeitada por algumas das casas localizadas em áreas como a Vila Madalena e Pinheiros, ambos na zona oeste. Além de extrapolarem o horário limite, alguns dos bares atenderam clientes que estavam em pé, o que também não é permitido. Houve registro de aglomeração na porta dos estabelecimentos, com muita gente sem máscara.

No largo da Batata, em Pinheiros, alguns grupos continuaram na praça e na porta dos bares mesmo depois do fechamento, consumindo bebidas alcóolicas compradas em supermercados. A Vigilância Sanitária do estado disse já ter realizado mais de 100 mil inspeções e aplicado 1,2 mil multas por conta de aglomerações ou por falta de uso de máscaras.

A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) diz que o setor está sendo “punido” pelo governo do estado com as novas restrições e que vai entrar na Justiça contra a medida. E não foi só nos bares que se viu desrespeito. No comércio, que agora pode funcionar por até 12 horas – exatamente para evitar a lotação –, também houve aglomeração. As ruas do Brás, no centro, ficaram lotadas de clientes, dentro e fora dos estabelecimentos, e até filas se formaram na entrada de lojas nos shopping.

A média diária de casos de covid-19 cresceu 23,6% no estado entre as semanas epidemiológicas 47 (terceira de novembro) e 49 (primeira de dezembro). Já os óbitos subiram 30,3%.

Também teve aglomeração no comércio popular das ruas do Brás / Roberto Costa/Código 19/Folhapress

O que muda?