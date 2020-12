Rodízio fica sem folga de fim de ano ou recesso no início de janeiro

O rodízio municipal de veículos não será interrompido pela Prefeitura de São Paulo nesta temporada. A restrição para a circulação funcionará durante todos os dias úteis de dezembro e janeiro, exceto no dia de Natal e em 1º de janeiro – porque são feriados.

Ao contrário dos anos anteriores, não haverá suspensão das regras durante o período de festas nem no início do ano. De acordo com a prefeitura, a decisão foi tomada por recomendação da área da saúde.

As restrições para o tráfego de caminhões e fretados também serão mantidas. O motorista que descumpre o rodízio comete infração média, soma quatro pontos na carteira de habilitação e leva multa de R$ 130,16.

