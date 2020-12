Réveillon de São Paulo terá queima de fogos em local secreto

Por conta da pandemia, a festa de Ano Novo na cidade de São Paulo não terá o tradicional show da virada com público na avenida Paulista, no centro, mas terá, sim, as apresentações musicais – dessa vez de forma online – e também uma queima de fogos surpresa.

As lives serão transmitidas a partir das 17h30 do dia 31 de dezembro na página do YouTube da Secretaria Municipal de Turismo.

A programação traz os funkeiros Lexa e MC Guimê, cantores gospel, um show com pagodes dos anos 1990, rappers e a dupla sertaneja Maiara e Maraisa. “Na hora da virada do ano, o público poderá conferir também uma queima de fogos surpresa, que será transmitida de algum lugar da cidade cujo endereço não será anunciado antecipadamente para evitar aglomeração.”

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.