Reino Unido descobre nova variante do coronavírus

Autoridades médicas do Reino Unido anunciaram nesta segunda-feira terem descoberto uma nova variante do coronavírus SARS-CoV-2, que causa a covid-19 e que ela pode estar associada com o surto que atinge o sul da Inglaterra.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde britânico Matt Hancock, até o momento mais de 1 mil casos dessa variante foi detectado e ainda não se sabe exatamente até que ponto o aumento dos contágios na região é devida a essa nova variante.

Hancock disse que não há nenhuma evidência de que essa variante seja mais prejudicial sobre os pacientes do que a outra e que considera “improvável” que isso faça com que as novas vacinas contra covid-19 percam a eficácia.

Na mesma reunião, o ministro anunciou a decisão de colocar Londres sob restrição de nível 3 (risco muito alto), o que significa que bares e restaurantes voltarão a fechar.

As autoridades britânicas já notificaram a OMS (Organização Mundial da Saúde).