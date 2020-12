PIS: Caixa paga último lote de 2020 nesta terça-feira

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta terça-feira o último lote do abono do PIS para os trabalhadores nascidos em dezembro.

O abono pode chegar a um salário mínimo (R$ 1.045,00), de acordo com o tempo de trabalho.

O abono do PIS/PASEP é pago para quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público em 2019 e recebeu, em média, dois salários mínimos por mês.

Os pagamentos deste calendário seguem até 30 de junho de 2021, de acordo com o mês de nascimento do empregado e a inscrição do funcionário público no PASEP.

Servidores públicos que recebem o Pasep terão a próxima liberação em janeiro, para beneficiários com inscrição final 5.

Beneficiários com inscrição final entre 6 e 9 começam a receber o dinheiro em fevereiro e março.