Mulher é assassinada a facadas por ex-companheiro na frente do filho de 4 anos

Uma mulher, moradora da cidade de Bauru, localizada no interior do estado de São Paulo, foi assassinada no último sábado (12) a facadas por seu ex-companheiro. O crime aconteceu na frente do filho da operadora de telemarketing, de apenas 4 anos.

O fato, que aconteceu em frente ao condomínio em que Bruna da Silva, 24, morava, é tratado como feminicídio. Luiz Antonio de Araujo Feliz, responsável pelo ataque e que também é pai da criança, foi preso ontem (13).

De acordo com informações do UOL e com base em imagens que repercutem na internet, no dia do ocorrido, um carro estava parado em um terreno próximo ao condomínio, por volta das 13h30. Pouco tempo depois, Bruna e seu filho saem de trás do veículo e seguem em direção a porta do espaço residencial, quando a jovem é surpreendida pelo ataque do ex-companheiro, que a deixa caída no chão e foge do local.

Através de uma denúncia, a Polícia Militar localizou Luiz Antonio que acabou confessando o crime.

Frederico José Simão, delegado responsável pela investigação deu detalhes sobre o momento da prisão do homem: “Os policiais foram até o local e o suspeito estava dentro do veículo dormindo. Ele confessou o crime e apontou onde estava a faca, utilizada para cometer o feminicídio, que ainda continha vestígios de sangue. Tendo sido a faca colhida pela perícia para exame de DNA”.

Sobre a motivação do crime, Araujo disse que havia ido até o local levar o dinheiro da pensão alimentícia de seu filho, mas que acabou tendo uma discussão com a mãe da criança e protagonizou o ataque.

Agora, o homem, que foi preso em flagrante, segue à disposição da Justiça e com a prisão preventiva decretada.