Menino de 12 anos rouba carro do pai e dirige 160 km com a prima de 5 anos como copilota

Um menino de 12 anos dirigiu um carro por 160 km durante cinco horas da sua casa, no bairro Queens, em Nova York, até a fronteira que divide os estados de Nova Jersey e Delaware. Ele estava acompanhado da prima de 7 anos e os dois foram encontrados quando pararam para comprar biscoitos com o cartão de crédito do pai da criança.

De acordo com o Daily News, os pais ligaram para a polícia e relataram o “roubo” do range rover depois de ver imagens de vigilância de sua casa. A ação pode ter sido motivada por desafio da Internet em que você dirige até ficar sem gasolina.

Durante a viagem, os policiais tentaram parar o carro, mas as crianças não obedeceram às instruções. Mesmo assim, os policiais evitaram segui-los para não causar uma perseguição que poderia terminar em acidente.