Famoso nutrólogo de São Paulo é preso acusado de abusos sexuais

Famoso por atender estrelas da TV, o nutrólogo Abib Maldaun Neto foi preso na manhã desta segunda-feira no bairro do Campo Belo, na zona sul, quanto seguia com seu carro no sentido do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

O nutrólogo já tinha prisão preventiva decretada desde o dia 3 de dezembro, mas a polícia não conseguia encontrá-lo em seus endereços na Capital.

Abib, que tem uma clínica nos Jardins, possui 23 acusações de violação sexual mediante fraude (por utilizar artifícios que dificultam a manifestação da vítima).

Apesar de ter uma condenação por um processo que foi iniciado em 2014, ele continuava clinicando no local. Em setembro, o Cremesp (Conselho Regional de Medicina de São Paulo) resolveu suspender seu registro profissional.

De acordo com vítimas, o médico as mandava tirar a roupa e deitar, e então passava a apalpar as partes íntimas das pacientes durante o suposto exame.

O Ministério Público de São Paulo abriu um canal direto para que mais vítimas possam denunciar os abusos cometidos pelo nutrólogo e serão mantidos em sigilo. O e-mail para denúncia é [email protected].