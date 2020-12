Estados Unidos começam vacinação contra covid-19 nesta segunda

Os Estados Unidos prometem começar nesta segunda-feira (14) a vacinação em massa contra a covid-19. Distribuída entre os 50 estados do país, as doses dos laboratórios Pfizer/BioNtech devem imunizar cerca de 2,9 milhões de pessoas ainda esta semana, informam autoridades. As vacinas foram embaladas ontem e transportadas em caixas térmicas com gelo seco, capazes de manter -70ºC – temperatura necessária para garantir a eficácia.

O imunizante foi liberado para uso emergencial pela FDA (agência reguladora de medicamentos nos EUA) na sexta-feira e, ontem, o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), órgão de saúde do país, oficializou a aprovação da dose. De acordo com a justificativa publicada pelo órgão, a vacina da Pfizer foi liberada em virtude de sua alta eficácia em todas as faixas etárias, sexo, raça, etnia e “condições médicas subjacentes”.

“Estou 100% confiante de que vamos distribuir com segurança essa preciosa commodity necessária para derrotar o inimigo”, disse o general Gustave Perna, que supervisiona a logística de distribuição.

O planejamento do CDC prevê que profissionais de saúde com alto risco de exposição e residentes de casas de repouso devem ser prioridade neste momento.

Canadá também aplica vacina

O terceiro país a autorizar a vacina da Pfizer – logo depois do Reino Unido, na Europa, e Bahrein, no Oriente Médio -, o Canadá também espera vacinar ainda nesta quarta os moradores de Quebec, província canadense. O premiê da região, Fronçois Legault, disse que vê “luz no fim do túnel” com o início da campanha.

Alemanha aumenta restrições

A Alemanha vai fechar escolas e grande parte do comércio e limitar contatos sociais a partir de quarta-feira, em esforço para diminuir infecções pelo novo coronavírus. As medidas seguirão até 10 de janeiro, período em que apenas serviços essenciais, como supermercados e farmácias, poderão funcionar. O consumo de álcool em locais públicos também passa a ser proibido até janeiro.

A Alemanha registrou ontem 20.200 novos casos de covid-19 e 321 mortes. Com exceção do Natal, a quantidade de pessoas autorizadas a se reunir nas casas permanecerá restrita a cinco, não incluindo crianças. O país está em lockdown parcial desde 2 de novembro.