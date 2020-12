Doença fez com que uma menina de 5 anos quisesse esfaquear a mãe

Brielle Richardson, uma menina de 5 anos, tentou esfaquear sua mãe com um lápis após ter uma crise de ansiedade e agressividade. Tara, a mãe da menina, que é médica percebeu que havia algo errado e acionou seus contatos. Foi quando a menina recebeu o diagnóstico de Síndrome Neuropsiquiátrica de Início Agudo Pediátrico (PANS).

Tara comentou com o Metro UK quando percebeu que sua filha não estava bem. “Estávamos tentando jogar jogo da velha para passar o tempo e ela não gostou de onde eu coloquei os ovos. Então, ela ameaçou me esfaquear com o lápis, o que não é nada típico da minha filha”, comentou.

Após o caso Tara procurou um psiquiatra. “Ela teve um ataque de pânico e saiu correndo do ponto de ônibus e atrasou-a para a escola. Brielle adoeceu em setembro de 2019 e também se convenceu de que havia engolido acidentalmente um pedaço de casca de ovo e um verme, e que por isso morreria”, contou a mãe da menina.

O diagnóstico de PANS veio por meio de um neurologista. A condições ocorre por conta de uma infecção bacteriana – geralmente uma variante da infecção estreptocócica – desencadear uma 'resposta imune mal direcionada' e causar inflamação no cérebro de uma criança, levando a um comportamento estranho como o apresentado por Brielle. Por sorte, a menina foi diagnostica cedo o suficiente e respondeu bem ao tratamento.

