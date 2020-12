Humanização de assistentes virtuais vira tendência entre marcas

Eles têm nome, apelido, formação acadêmica, profissão, estilo de vida, animais de estimação e até mapa astral. Por incrível que pareça, essas não são características de pessoas reais e muito menos de personagens de livros ou filmes, mas sim de assistentes virtuais de marcas na internet.

Nos dias de hoje, eles não lembram em nada aqueles robozinhos genéricos que atendiam os consumidores. Agora, eles participam de memes e interagem com o público nas redes sociais. A humanização dos assistentes virtuais é, definitivamente, uma tendência atual que lembra séries de um futuro não tão distantes assim, como a famosa “Black Mirror”.

A Lu, da Magalu, assistente virtual e influenciadora digital da Magazine Luiza, por exemplo, tem 4,6 milhões de seguidores no Instagram e 1,2 milhão no Twitter.

O investimento das marcas em atendimento e interação virtual não é à toa. De acordo com pesquisa da consultoria Boston Consulting Group, a maioria dos brasileiros (58%) procurava por promoções e descontos pelas redes sociais em 2019. O movimento deve ter se intensificado ainda mais com o cenário de pandemia do novo coronavírus.

Na análise da professora de marketing da Universidade Mackenzie de Campinas e especialista em comunicação e consumo Raquel Hadler, a humanização dos assistentes virtuais é uma tendência que veio para ficar. “Esse fenômeno representa uma mudança de perspectiva de como a marca se insere na vida do consumidor. Não é mais apenas um CNPJ. A marca começa a tecer um relacionamento pelas redes sociais que cria um engajamento e resulta em vendas.”

Raquel afirma que um atendimento digitalizado que combina inteligência artificial e pessoas humanas por trás dos personagens cria um diferencial competitivo. “Nem sempre as pessoas consomem, mas admiraram e falam sobre o que acontece nas redes sociais da empresa. Por isso que, cada vez mais, as marcas estão buscando essa aproximação por meio da internet”, disse.

Tomás Duarte, CEO da Track, startup que mede indicadores de satisfação do cliente, afirma que os consumidores não gostam de conversar com robôs ou atendentes genéricos.

“É necessário a personificação porque ajuda a criar empatia. Ou seja, as marcas criam uma persona para representar uma pessoa real e, dessa maneira, gera uma sinergia entre a pessoa que está sendo atendida e o atendente, neste caso, o robô”, explicou.

A grande estrela entre os assistentes virtuais é, sem dúvida, a Lu, da Magazine Luiza. Tratada como a influenciadora digital da marca atualmente, ela foi a pioneira na humanização dos robôs de atendimento. A Lu foi criada em 2003 e, na época, se chamava Tia Luiza. O sucesso é tanto nas redes sociais que o personagem chegou a 4,6 milhões de seguidores no Instagram e 1,2 milhão no Twitter. “Não adianta ter só uma boneca virtual. É preciso ter coração e cérebro”, costuma dizer o gerente sênior de conteúdo e redes sociais da marca, Pedro Alvim, em palestras.

Assim como a Lu, a Nat, da Natura, engatinhou para que os outros assistentes virtuais pudessem correr hoje em dia. Ela foi um dos primeiros robôs de atendimento a ter rosto, personalidade e interagir com os clientes nas redes sociais. A Nat é consultora de beleza da Natura, influenciadora digital, porta-voz da marca na internet, apoiadora de causas socioambientais e “mãe” do Murumuru, seu gatinho de estimação. Ela foi lançada em 2018, quando a ferramenta ainda não era tendência na internet entre as marcas.

Embalada pela digitalização da comunicação durante a pandemia do novo coronavírus, a Rexona lançou a sua assistente virtual em outubro deste ano. A Rê, da Rexona, tem até cargo na empresa: especialista em proteção. A principal função da personagem é tirar dúvidas e dar dicas nas redes sociais sobre como se proteger, principalmente em questões relacionadas ao coronavírus. Inclusive, ela foi lançada no Dia Mundial de Lavar as Mãos.

“Nasceu em uma família simples da cidade de São Paulo e trabalha desde cedo para alcançar seus sonhos. É formada em administração de empresas e pós-graduada em design de UX”. Essa poderia ser a descrição de uma pessoa qualquer. No entanto, é a trajetória de um assistente virtual: a Elô, da Cielo. Lançada pela marca em outubro de 2019, ela é responsável pelo atendimento nos canais digitais da Cielo, incluindo site, WhatsApp e central de relacionamento.

Mais do que apenas um assistente virtual, um mascote que se atualizou com o passar dos anos. Criado em 1960, como Baianinho, o personagem que representa as Casas Bahia agora é apenas CB, um adolescente descolado. A mudança radical ocorreu em outubro deste ano. O típico chapéu de couro nordestino deu lugar ao boné, por exemplo. Antes secundário na comunicação da empresa, agora o mascote, assinado pelo estúdio Miagui, será uma peça chave do marketing.

A Mara, da Amaro, é uma das modelos da marca. A personagem foi criada em maio deste ano por causa da pandemia. Sem poder realizar sessões de fotos presenciais com modelos reais, a Amaro decidiu divulgar parte de seu catálogo de roupas de forma totalmente virtual. No entanto, a Mara é muito mais do que um boneco criado digitalmente: ela tem personalidade própria. De acordo com a marca, Mara tem 29 anos, é taurina com ascendente em sagitário, ama cachorros e tem um estilo minimalista de se vestir.