Dupla montada em cavalo assalta mercado em Pernambuco; veja

Dois homens foram presos na última sexta-feira (11), após assaltarem um mercado na cidade de Goiana, Pernambuco, no dia anterior. O roubo, que até hoje está sendo discutido, chamou a atenção por um pequeno detalhe: encapuzados, os assaltantes chegaram ao local a cavalo.

Segundo informações do UOL e como se pode ver na gravação, toda a ação dura cerca de 2 minutos e enquanto um dos indivíduos entra no local o outro espera do lado de fora ao lado do cavalo.

O dono do estabelecimento, que pediu anonimato, disse que pensou tratar-se a princípio de uma brincadeira: “Os caras chegaram com capuz e em cima de um cavalo. Pensei que fosse uma brincadeira. Demorei até para perceber as armas”, comentou.

Logo após o assalto, a Polícia Militar foi acionada, porém ao chegar ao local, ambos já tinham fugido. Contudo, como informado anteriormente, eles acabaram sendo presos.

A PM esclareceu ainda que que os assaltantes utilizaram uma arma Airsoft para realizar o assalto e que pegaram um cavalo na rua para realizar o ato criminoso, porém o soltaram logo em seguida.

Por fim, agora, Fernando Rodrigues Bandeira de Souza e Jordan Roberto Stemberg de Almeida seguem à disposição da Justiça e aguardam uma audiência de custódia.

Veja a seguir as imagens de uma câmera de segurança compartilhadas no YouTube.