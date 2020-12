Técnico de futebol é flagrado agredindo crianças durante jogo nos Estados Unidos; vídeo

Um técnico de futebol americano que auxiliava crianças se tornou um dos maiores destaques e discussões em diversos sites de notícias. Ele foi flagrado em um vídeo compartilhado no último dia 10 de dezembro, agredindo alguns dos menores.

Nas imagens, que causaram revolta em diversos internautas, o homem, que segundo o Live Leak, foi identificado como Gerrel Williams, foi registrado batendo na cabeça de alguns dos pequenos, durante o intervalo de um jogo na cidade de Kissimmee, Flórida.

As imagens chegaram a ser enviadas para o gabinete do Xerife, porém a mãe não quis prestar queixa sobre a situação, não se sabe o motivo.

De acordo com detalhes revelados, Gerrel era também conselheiro de um centro de detenção, porém foi demitido após a veiculação da gravação.

Ao analisar o vídeo, é possível ver ainda que Williams agride outras crianças e devido a força do impacto, uma delas chega a cair no chão.

Em suas redes sociais, o técnico se desculpou sobre o ocorrido e disse: “Não vou dar desculpas pelo que fiz. Eu estava errado. (…) Não há desculpa para minhas ações. Ele me perdoa e seus pais me perdoaram, então ninguém mais deveria estar me criticando”, comentou.

