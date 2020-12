Timemania 1575: que horas sai o resultado do sorteio deste sábado, 12 de dezembro

A Timemania 1575 deste sábado (12) pode pagar um prêmio de R$ 2,5 milhões ao sortudo que acertar as sete dezenas sorteadas– ou sortudos! As apostas ficam abertas até as 19h, e o sorteio começa às 20h.

O Metro World News acompanha o sorteio ao vivo e divulga um link com as dezenas sorteadas nesta página assim que o resultado é confirmado. Por isso, acompanhe e atualize esta página para saber o resultado. Boa sorte!

A loteria é querida por torcedores de futebol, já que destina parte da sua arrecadação para quitar dívidas dos times com o governo federal. Já o prêmio bruto corresponde a 46% do dinheiro arrecadado para o concurso – metade vai para o prêmio principal.

Regras da Timemania

A Timemania, ao contrário de outras loterias da Caixa Econômica Federal, oferece apenas um tipo de aposta, que custa R$ 3 e permite a escolha de dez dezenas entre 01 e 80 e um Time do Coração. É possível apostar em qualquer uma das 13 mil casas lotéricas do país ou pela internet, na plataforma Loterias Online.

São dois sorteios distintos para cada concurso. No primeiro, são sorteadas as sete dezenas que pagam o prêmio principal. Depois, o globo é recarregado com as bolas para um segundo sorteio, que define o Time do Coração.

É possível ainda receber números aleatórios com a “Surpresinha”, ou repetir as mesmas dezenas escolhidas em mais de um sorteio com a “Teimosinha”. Os sorteios da Timemania são feitos às terças, quintas e sábados.