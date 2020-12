Quina 5440: que horas sai o resultado do sorteio deste sábado, 12 de dezembro

A Quina é uma das opções favoritas de loteria da Caixa por seus sorteios diários. Neste sábado (12), o concurso da Quina número 5.440 pagará R$ 2,4 milhões para os sortudos que acertarem as cinco dezenas.

O sorteio acontece a partir das 20h. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica até as 19h.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica até as 19h. Também é possível apostar pela internet, no portal Loterias Online. Para isso, é preciso ter mais de 18 anos e fazer uma "fezinha" de ao menos R$ 30.

Sorteio anterior da Quina

No concurso anterior da Quina, ninguém acertou as cinco dezenas e o prêmio acumulou. 167 apostas marcaram quatro números e faturaram R$ 2,8 mil cada.

Regras da Quina

Para apostar na Quina, basta marcar de 5 a 15 dezenas das 80 disponíveis. Ganha quem acertar de 2 a 5 números. Confira os preços das apostas:

R$ 2 – cinco números

R$ 12 – seis números

R$ 42 – sete números

R$ 112 – oito números

R$ 252 – nove números

R$ 504 – dez números

R$ 924 – 11 números

R$ 1.584 – 12 números

R$ 2.574 – 13 números

R$ 4.004 – 14 números

R$ 6.006 – 15 números