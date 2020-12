União veta socorro de R$ 4 bi para o setor dos transportes

O governo federal vetou ontem o auxílio emergencial aprovado pelo Congresso que concedia R$ 4 bilhões aos sistemas de transporte das cidades com mais de 200 mil habitantes.

Em publicação no Diário Oficial, o presidente Jair Bolsonaro justificou que o auxílio foi barrado porque não havia previsão orçamentária para cobrir a concessão do benefício.

A CNT (Confederação Nacional do Transporte) disse que o veto é um “equívoco” e afirmou que o texto do projeto havia sido construído com os ministérios da Economia e da Infraestrutura, atendendo as contrapartidas solicitadas pelas pastas.

“O veto integral compromete a sustentabilidade dos sistemas e coloca em risco milhares de empregos diretos e indiretos, além da arrecadação de tributos do próprio estado. Sem o socorro financeiro, os transportadores terão dificuldades também para garantir o preço atual das tarifas, onerando, assim, a população mais carente, que é a maior dependente dos sistemas de transporte público do país”, afirmou em nota.