Stalking: Câmara aprova criminalização

A Câmara provou ontem projeto de lei substitutivo que estabelece prisão de até 4 anos para a prática de perseguição obsessiva, também conhecida pelo termo em inglês stalking e que ocorre quando a vítima é ameaçada psicologicamente ou fisicamente e tem a sua liberdade restrita.

“Esses delitos causam inúmeros transtornos à vítima, que passa a ter a vida controlada pelo delinquente, vivendo com medo de todas as pessoas em todos os lugares que frequenta”, disse a deputada Sheridan (PSDB-RR), autora do substitutivo. A matéria segue agora para o Senado, que já aprovou um texto sobre o tema, mas precisará reexaminar em função das alterações na Câmara. A perseguição obsessiva é considera hoje pela lei apenas uma contravenção.